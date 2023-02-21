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Суханов Илья Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1654 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Суханов Прохор Исакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Суханов Пётр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Шаманина Марфа Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Упомянута как сродная сестра Ивана Ивановича Суханова из д. Ефремковская
Смерть
Неизвестно
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