Суханов Илья Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Суханов Прохор Исакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Суханов Пётр Ильич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Шаманина Марфа Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Упомянута как сродная сестра Ивана Ивановича Суханова из д. Ефремковская
Смерть
Неизвестно