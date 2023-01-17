Шаманин Илья Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Место жительства
1763
Бракосочетание
13.02.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1777 ст.
Сын: Шаманин Иван Ильич
Мать ребёнка: Шаманина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Шаманин Макар Ильич
Мать ребёнка: Шаманина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Шаманина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Шаманин Прохор Ильич
Мать ребёнка: Шаманина Анастасия Михайловна
Смерть
1803