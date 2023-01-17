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Шаманин Илья Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Шаманин Филипп Федосеевич

Мать: Шаманина Марфа Ильинична

Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.02.1775 ст.

Жена: Шаманина Анастасия Михайловна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1777 ст.

Сын: Шаманин Иван Ильич

Мать ребёнка: Шаманина Анастасия Михайловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шаманин Макар Ильич

Мать ребёнка: Шаманина Анастасия Михайловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шаманин Василий Ильич

Мать ребёнка: Шаманина Анастасия Михайловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Шаманин Прохор Ильич

Мать ребёнка: Шаманина Анастасия Михайловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1803
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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