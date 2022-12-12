Судавная (Просвирякова) Христина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судавная (Просвирякова) Христина Степановна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.02.1921

Дата смерти

11.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921

Отец: Просвиряков Степан Тимофеевич

Мать: Просвирякова Анастасия Архиповна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Трубкина Галина Александровна

Отец ребёнка: Судавный Александр Денисович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Судавный Леонид Александрович

Отец ребёнка: Судавный Александр Денисович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.02.1954

Сын: Судавный Виктор Александрович

Отец ребёнка: Судавный Александр Денисович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1975
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
личное знакомство
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судавный Александр Денисович

Смерть
11.04.1989
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похоронена в д.Шеймогоры
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