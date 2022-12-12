Судавная (Просвирякова) Христина Степановна
Место рождения
Дата рождения21.02.1921
Дата смерти11.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Трубкина Галина Александровна
Отец ребёнка: Судавный Александр Денисович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Судавный Леонид Александрович
Отец ребёнка: Судавный Александр Денисович
Рождение ребёнка
19.02.1954
Сын: Судавный Виктор Александрович
Отец ребёнка: Судавный Александр Денисович
Место жительства
1975
личное знакомство
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1989
похоронена в д.Шеймогоры