Просвирякова Анастасия Архиповна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1921
Дочь: Судавная Христина Степановна
Отец ребёнка: Просвиряков Степан Тимофеевич
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно