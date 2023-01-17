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Просвирякова Анастасия Архиповна

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Место рождения

Залесная, Пинежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесная, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1921

Дочь: Судавная Христина Степановна

Отец ребёнка: Просвиряков Степан Тимофеевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвиряков Степан Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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