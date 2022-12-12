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Просвиряков Степан Тимофеевич

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Место рождения

Залесная, Пинежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесная, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1921

Дочь: Судавная Христина Степановна

Мать ребёнка: Просвирякова Анастасия Архиповна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просвирякова Анастасия Архиповна

Смерть
Неизвестно
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