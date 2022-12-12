Просвиряков Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1921
Дочь: Судавная Христина Степановна
Мать ребёнка: Просвирякова Анастасия Архиповна
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно