Смирнов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1830 ст.
Дата смерти28.03.1876
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1830 ст.
Отец: Смирнов Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1856 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Марья Егоровна
Бракосочетание
До 1856
Жена: Смирнова Марья Егоровна
Рождение ребёнка
06.05.1860 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Марья Егоровна
Рождение ребёнка
20.08.1867 ст.
Дочь: Петрова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Марья Егоровна
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
28.03.1876