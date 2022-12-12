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Смирнов Иван Васильевич

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Место рождения

Сальково, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.09.1830 ст.

Дата смерти

28.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1830 ст.

Отец: Смирнов Василий Михайлович

Мать: не указана

Сальково, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1856 ст.

Сын: Смирнов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Марья Егоровна

Кудиново, Богородский, Московская область
Бракосочетание
До 1856

Жена: Смирнова Марья Егоровна

Рождение ребёнка
06.05.1860 ст.

Сын: Смирнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Марья Егоровна

Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1867 ст.

Дочь: Петрова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Марья Егоровна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
28.03.1876
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