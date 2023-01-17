Петрова (Смирнова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1867 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1867 ст.
Отец: Смирнов Иван Васильевич
Мать: Смирнова Марья Егоровна
Бракосочетание
16.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Леонид Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Агния Леонидовна
Отец ребёнка: Петров Леонид Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Антонина Леонидовна
Отец ребёнка: Петров Леонид Константинович
Смерть
Около 1941