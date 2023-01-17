Петрова (Смирнова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Смирнова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

20.08.1867 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1867 ст.

Отец: Смирнов Иван Васильевич

Мать: Смирнова Марья Егоровна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
16.01.1885 ст.

Муж: Петров Леонид Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Петров Леонид Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Агния Леонидовна

Отец ребёнка: Петров Леонид Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Антонина Леонидовна

Отец ребёнка: Петров Леонид Константинович

Смерть
Около 1941
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