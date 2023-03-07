Смирнова Марья Егоровна
Место рождения
Дата рождения18.06.1835 ст.
Дата смертиОколо 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1856 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
06.05.1860 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1867 ст.
Дочь: Петрова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Около 1914