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Смирнова Марья Егоровна

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Место рождения

Богородское, Домодедовская волость, Подольский уезд

Дата рождения

18.06.1835 ст.

Дата смерти

Около 1914

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Домодедовская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1856 ст.

Сын: Смирнов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Кудиново, Богородский, Московская область
Бракосочетание
До 1856

Муж: Смирнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.05.1860 ст.

Сын: Смирнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1867 ст.

Дочь: Петрова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Около 1914
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