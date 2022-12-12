Богородское
Домодедовская волость, Подольский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4951Богородское (Казанское), с. вл.при р. Пахре.2512103225Церковь православная 1. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1138. Казанско-Богородицкое, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 80, 2 церкви православных: лвк., постоялый двор, ярмарка: 7-го и 8-го июля.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Казанское (Богородское тож)3012платформа Герасимовка. 1622Фабричная школа, церковно-приходская школа.