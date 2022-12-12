село Богородское, село Богородское, Домодедовская волость, Подольский уезд (на 1913) — Familio

Богородское

Домодедовская волость, Подольский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4951Богородское (Казанское), с. вл.при р. Пахре.2512103225Церковь православная 1. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Домодедовская волость
1138. Казанско-Богородицкое, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 80, 2 церкви православных: лвк., постоялый двор, ярмарка: 7-го и 8-го июля.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Домодедовская волость
Дер. Казанское (Богородское тож)3012платформа Герасимовка. 1622Фабричная школа, церковно-приходская школа.
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