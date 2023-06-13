Смирнова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1830 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлов
Сальково, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1840 ст.