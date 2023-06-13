Смирнова Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1830 ст.

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлов

Сальково, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Михайлов

Смерть
После 1840 ст.
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