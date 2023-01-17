Смирнов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайла Дмитриев
Мать: Устинья Андреева
Образование
С 1803
Славяно-Греко-Латинская академия
Рождение ребёнка
24.11.1807 ст.
Сын: Смирнов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Раменье, Шаховская, Московская область
Награда
10.01.1819 ст.
награжден бронзовым крестом
Осуждение
1822 ст.
судим был за ссору с пономарем и штрафован посылкою на две недели в Угрешинскую пустынь
Рождение ребёнка
06.09.1830 ст.
Мать ребёнка: не указана
Сальково, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Осуждение
30.06.1833 ст.
судим был за то, что благословил не трезвому дьякону надеть стихарь и допустил его исправлять дьяконскую должность, был штрафован 50-ю поклонами
Смерть
02.09.1852
2 сентября умирает, будучи иереем Николо-Угрешского монастыря, погребен в Старом Яме