Смирнов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Василий Михайлович

Смирнов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайла Дмитриев

Мать: Устинья Андреева

Образование
С 1803
Славяно-Греко-Латинская академия
Рождение ребёнка
24.11.1807 ст.

Сын: Смирнов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Раменье, Шаховская, Московская область
Награда
10.01.1819 ст.
награжден бронзовым крестом
Осуждение
1822 ст.
судим был за ссору с пономарем и штрафован посылкою на две недели в Угрешинскую пустынь
Рождение ребёнка
06.09.1830 ст.

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сальково, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Осуждение
30.06.1833 ст.
судим был за то, что благословил не трезвому дьякону надеть стихарь и допустил его исправлять дьяконскую должность, был штрафован 50-ю поклонами
Смерть
02.09.1852
2 сентября умирает, будучи иереем Николо-Угрешского монастыря, погребен в Старом Яме
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close