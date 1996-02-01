Бычков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1929
Дата смерти?.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
28.05.1956
Сын: Бычков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бычкова Антонина Семеновна
Смерть
?.02.1996