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Бычков Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1929

Дата смерти

?.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1929

Отец: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бычкова (Каратяшкина) Ефросинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
02.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
28.05.1956

Сын: Бычков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бычкова Антонина Семеновна

Смерть
?.02.1996

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