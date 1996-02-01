Бычков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1956
Дата смерти?.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1981
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1986
Дочь: (Бычкова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.1996