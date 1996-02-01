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Бычков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1956

Дата смерти

?.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1956

Отец: Бычков Александр Дмитриевич

Мать: Бычкова Антонина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1981

Сын: Бычков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1986

Дочь: (Бычкова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.1996

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