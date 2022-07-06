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Бычкова Антонина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1929

Дата смерти

06.07.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.05.1956

Сын: Бычков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бычков Александр Дмитриевич

Смерть
06.07.2022

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