Бычкова Антонина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1929
Дата смерти06.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1956
Сын: Бычков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бычков Александр Дмитриевич
Смерть
06.07.2022