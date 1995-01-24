Бычкова (Каратяшкина) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Каратяшкина) Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1909

Дата смерти

24.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.08.1929

Сын: Бычков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.06.1933

Дочь: Левина (Бычкова) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.03.1936

Сын: Бычков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.06.1938

Сын: Бычков Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Смерть
24.01.1995

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