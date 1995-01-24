Бычкова (Каратяшкина) Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1909
Дата смерти24.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1929
Сын: Бычков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.06.1933
Дочь: Левина (Бычкова) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.03.1936
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.06.1938
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Смерть
24.01.1995