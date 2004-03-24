Бычков Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1938

Дата смерти

24.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938

Отец: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бычкова (Каратяшкина) Ефросинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна

Рождение ребёнка
16.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна

Рождение ребёнка
07.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна

Смерть
24.03.2004

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