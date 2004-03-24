Бычков Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1938
Дата смерти24.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна
Рождение ребёнка
07.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна
Смерть
24.03.2004