Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1942
Дата смерти21.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Виктор Дмитриевич
Смерть
21.09.1994