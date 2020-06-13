Бычков Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Юрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1936

Дата смерти

13.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1936

Отец: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бычкова (Каратяшкина) Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Светлана

Рождение ребёнка
10.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Светлана

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.06.2020

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