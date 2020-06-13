Бычков Юрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1936
Дата смерти13.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Светлана
Рождение ребёнка
10.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бычкова Светлана
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.06.2020