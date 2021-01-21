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Наумов Павел Петрович

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Место рождения

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.06.1929

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1929

Отец: Наумов Петр Васильевич

Мать: Наумова Ксения Федоровна

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
24.10.1954

Жена: Наумова Светлана Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1956

Сын: Наумов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Наумова Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Свинарева Лариса Павловна

Мать ребёнка: Наумова Светлана Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.01.2021
Похороны
Неизвестно
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