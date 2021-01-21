Наумов Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения24.06.1929
Дата смерти21.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1929
Отец: Наумов Петр Васильевич
Мать: Наумова Ксения Федоровна
Бракосочетание
24.10.1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1956
Мать ребёнка: Наумова Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Свинарева Лариса Павловна
Мать ребёнка: Наумова Светлана Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.01.2021
Похороны
Неизвестно