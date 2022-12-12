Наумова (Наумова) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Наумова) Ксения Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1923

Сын: Наумов Иван Петрович

Отец ребёнка: Наумов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Наумов Борис Петрович

Отец ребёнка: Наумов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1929

Сын: Наумов Павел Петрович

Отец ребёнка: Наумов Петр Васильевич

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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