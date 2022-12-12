Наумова (Наумова) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1923
Сын: Наумов Иван Петрович
Отец ребёнка: Наумов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Наумов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
24.06.1929
Отец ребёнка: Наумов Петр Васильевич
Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно