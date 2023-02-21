Наумова (Сафронова) Светлана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Сафронова) Светлана Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Сафронов Андрей Никифорович

Мать: Сафронова Ольга Гавриловна

Бракосочетание
24.10.1954

Муж: Наумов Павел Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1956

Сын: Наумов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Петрович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Свинарева Лариса Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2011
Похороны
Неизвестно
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