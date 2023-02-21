Наумова (Сафронова) Светлана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
24.10.1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1956
Отец ребёнка: Наумов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Свинарева Лариса Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2011
Похороны
Неизвестно