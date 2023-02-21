Сафронова (Сафронова) Ольга Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиПосле 1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Наумова Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Борисова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никифорович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1984
Кишинёв, Муниципий Кишинёв