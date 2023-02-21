Сафронова (Сафронова) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Сафронова) Ольга Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

После 1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Наумова Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Борисова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никифорович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1984
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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