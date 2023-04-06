Наумов Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения07.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1956
Отец: Наумов Павел Петрович
Рождение ребёнка
12.11.1982
Мать ребёнка: Наумова Мария Александровна
Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1986
Дочь: Шабунина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Наумова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно