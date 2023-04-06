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Наумов Евгений Павлович

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Место рождения

Запрудня, Талдомский, Московская область

Дата рождения

07.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1956

Отец: Наумов Павел Петрович

Мать: Наумова Светлана Андреевна

Запрудня, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1982

Сын: Наумов Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Наумова Мария Александровна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1986

Дочь: Шабунина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Наумова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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