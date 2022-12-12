Наумов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Наумов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1923
Сын: Наумов Иван Петрович
Мать ребёнка: Наумова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: Наумова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
24.06.1929
Мать ребёнка: Наумова Ксения Федоровна
Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно