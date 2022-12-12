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Наумов Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Наумов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1923

Сын: Наумов Иван Петрович

Мать ребёнка: Наумова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Наумов Борис Петрович

Мать ребёнка: Наумова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
24.06.1929

Сын: Наумов Павел Петрович

Мать ребёнка: Наумова Ксения Федоровна

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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