Фуфаев Иван Федоров 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фуфаев Иван Федоров

Место рождения

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1865

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Фуфаев Федор Павлов

Мать: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Петрова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фуфаева Василиса Иванова

Мать ребёнка: Мелания

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фуфаев Максим Иванов

Мать ребёнка: Мелания

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фуфаева Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Надежда Петрова

Рождение ребёнка
?.10.1856

Сын: Фуфаев Яков Иванов

Мать ребёнка: Надежда Петрова

Смерть
До 1865

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