Фуфаев Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиДо 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Фуфаев Федор Павлов
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Петрова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фуфаева Василиса Иванова
Мать ребёнка: Мелания
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фуфаев Максим Иванов
Мать ребёнка: Мелания
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фуфаева Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Надежда Петрова
Рождение ребёнка
?.10.1856
Сын: Фуфаев Яков Иванов
Мать ребёнка: Надежда Петрова
Смерть
До 1865