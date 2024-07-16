Фуфаев Максим Иванов
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Фуфаев Иван Федоров
Мать: Мелания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуфаев Егор Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуфаева Варвара Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Бракосочетание
25.01.1865
Жена: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно