Фуфаев Максим Иванов 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фуфаев Максим Иванов

Место рождения

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Фуфаев Иван Федоров

Мать: Мелания

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуфаев Егор Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуфаев Никита Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуфаева Варвара Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1865

Жена: Евдокия Васильева

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Фуфаев Георгий Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Фуфаев Михаил Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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