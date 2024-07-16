Надежда Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти05.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фуфаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фуфаева Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Фуфаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
?.10.1856
Сын: Фуфаев Яков Иванов
Отец ребёнка: Фуфаев Иван Федоров
Смерть
05.12.1903
Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)