Надежда Петрова 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНадежда Петрова

Надежда Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

05.12.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуфаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фуфаева Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Фуфаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
?.10.1856

Сын: Фуфаев Яков Иванов

Отец ребёнка: Фуфаев Иван Федоров

Смерть
05.12.1903
Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.