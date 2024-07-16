Фуфаев Федор Павлов 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФуфаев Федор Павлов

Фуфаев Федор Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1804

Сын: Фуфаев Семен Федоров

Мать ребёнка: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Фуфаев Иван Федоров

Мать ребёнка: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Фуфаев Иван Федоров

Мать ребёнка: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фуфаева Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фуфаев Лаврентий Федоров

Мать ребёнка: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Фуфаев Петр Федоров

Мать ребёнка: Евдокия

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Фуфаева Меланья Федорова

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.