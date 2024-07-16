Фуфаев Федор Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1858
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фуфаев Семен Федоров
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фуфаев Иван Федоров
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Фуфаев Иван Федоров
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фуфаева Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Фуфаев Петр Федоров
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Фуфаева Меланья Федорова
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1858