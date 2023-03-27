Юдаева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1916
Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович
Дуброво, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.12.1930
Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович