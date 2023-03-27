Юдаева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1916

Сын: Юдаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович

Дуброво, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Юдаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юдаев Иван Фёдорович

Муром, округ Муром, Владимирская область
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