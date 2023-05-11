(Юдаева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юдаева) Анна Ивановна

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдаев Иван Фёдорович

Мать: Юдаева Пелагея

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
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