Юдаев Иван Фёдорович
Место рождениядер.Дуброво, Шуйский уезд, Владимирская губ., Российская империя
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиДо 1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Юдаев Фёдор
Мать: не указана
дер.Дуброво, Шуйский уезд, Владимирская губ., Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1916
Мать ребёнка: Юдаева Пелагея
Дуброво, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.12.1930
Мать ребёнка: Юдаева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Юдаева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Юдаева Пелагея
Смерть
До 1961