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Юдаев Иван Фёдорович

Место рождения

дер.Дуброво, Шуйский уезд, Владимирская губ., Российская империя

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

До 1961

Пол

Мужской

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Юдаев Фёдор

Мать: не указана

дер.Дуброво, Шуйский уезд, Владимирская губ., Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1916

Сын: Юдаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Юдаева Пелагея

Дуброво, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Юдаев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Юдаева Пелагея

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдаева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдаева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдаева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Юдаева Пелагея

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Юдаева Пелагея

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
До 1961
Муром, округ Муром, Владимирская область
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