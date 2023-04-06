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Юдаев Николай Иванович

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Место рождения

Дуброво, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.12.1916

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1916

Отец: Юдаев Иван Фёдорович

Мать: Юдаева Пелагея

Дуброво, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Юдаева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Юдаев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Юдаева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдаев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Юдаева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдаева Валентина Ивановна

Смерть
1964
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