Юдаев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1916
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1916
Отец: Юдаев Иван Фёдорович
Мать: Юдаева Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Юдаева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Юдаева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юдаева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964