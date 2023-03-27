(Юдаева) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1951
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951
Отец: Юдаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014