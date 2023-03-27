(Юдаева) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Юдаева) Зоя Николаевна

(Юдаева) Зоя Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1951

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951

Отец: Юдаев Николай Иванович

Мать: Юдаева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close