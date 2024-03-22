Юдаев Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1930
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930
Отец: Юдаев Иван Фёдорович
Мать: Юдаева Пелагея
Рождение ребёнка
19.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логутенко Римма Степановна
Рождение ребёнка
17.08.1955
Сын: Юдаев Александр Викторович
Мать ребёнка: Юдаева Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдаева Зоя Васильевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998