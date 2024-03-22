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Юдаев Виктор Иванович

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

19.12.1930

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930

Отец: Юдаев Иван Фёдорович

Мать: Юдаева Пелагея

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логутенко Римма Степановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.08.1955

Сын: Юдаев Александр Викторович

Мать ребёнка: Юдаева Зоя Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдаева Зоя Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Логутенко Римма Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логутенко Римма Степановна

Смерть
1998
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