Малыгина Прасковья Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина Прасковья Филлиповна

Малыгина Прасковья Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Цивилева-Красовская Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Цивилев Николай Иванович

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Цивилева-Зарубина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Цивилев Семён Иванович

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1937

Сын: Цивилев Иван Иванович

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Цивилева-Шадрина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.1947

Сын: Цивилев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич

Смерть
1967

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