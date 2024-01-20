Малыгина Прасковья Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Цивилева-Красовская Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Цивилева-Зарубина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
11.10.1937
Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Цивилева-Шадрина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
08.05.1947
Отец ребёнка: Цивилев Иван Николаевич
Смерть
1967