Цивилева-Шадрина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цивилева-Шадрина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

19 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19

Дочь: Шадрина-Проскуликова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
1938

Отец: Цивилев Иван Николаевич

Мать: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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