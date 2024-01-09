Цивилев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цивилев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Цивилев Иван Николаевич

Мать: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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