Цивилева-Зарубина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цивилева-Зарубина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Цивилев Иван Николаевич

Мать: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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