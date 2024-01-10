Цивилева-Зарубина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно