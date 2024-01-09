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Цивилев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Цивилев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Цивилева-Красовская Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Цивилев Николай Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Цивилева-Зарубина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Цивилев Семён Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
11.10.1937

Сын: Цивилев Иван Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Цивилева-Шадрина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
08.05.1947

Сын: Цивилев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна

Смерть
1966

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