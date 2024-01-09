Цивилев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Цивилев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Цивилева-Красовская Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Цивилева-Зарубина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
11.10.1937
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Цивилева-Шадрина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
08.05.1947
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Филлиповна
Смерть
1966