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Позняков Сергей Афиногенов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Позняков Афиноген Самуилов

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Позняков Иона Сергеев

Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1817

Жена: Познякова Ирина Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Позняков Тимофей Сергеев

Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Познякова Мелания Сергеева

Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Позняков Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Позняков Иван Сергеев

Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
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