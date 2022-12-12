Позняков Сергей Афиногенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Позняков Афиноген Самуилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева
Бракосочетание
До 1817
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Познякова Мелания Сергеева
Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Позняков Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Познякова Ирина Терентьева
Смерть
После 1834