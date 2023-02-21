Познякова Ирина Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти15.09.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов
Бракосочетание
До 1817
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Познякова Мелания Сергеева
Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Позняков Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов
Смерть
15.09.1834 ст.