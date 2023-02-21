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Познякова Ирина Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

15.09.1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Позняков Иона Сергеев

Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1817

Муж: Позняков Сергей Афиногенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Позняков Тимофей Сергеев

Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Познякова Мелания Сергеева

Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Позняков Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Позняков Иван Сергеев

Отец ребёнка: Позняков Сергей Афиногенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.09.1834 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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