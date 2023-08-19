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Позняков Тимофей Сергеев

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Позняков Сергей Афиногенов

Мать: Познякова Ирина Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Позняков Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1843

Жена: Познякова Ульяна Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Познякова Прасковья Тимофеева

Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Познякова Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Позняков Илья Тимофеев

Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Позняков Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область