Позняков Тимофей Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова
Бракосочетание
До 1843
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Познякова Прасковья Тимофеева
Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Познякова Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Позняков Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Познякова Ульяна Семенова
Смерть
После 1858