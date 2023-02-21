Познякова Ульяна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Ульяна Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Позняков Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1843

Муж: Позняков Тимофей Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Познякова Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Познякова Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Позняков Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Позняков Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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