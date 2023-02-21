Познякова Ульяна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев
Бракосочетание
До 1843
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Познякова Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Познякова Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Позняков Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Позняков Тимофей Сергеев
Смерть
После 1858