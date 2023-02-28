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Позняков Афиноген Самуилов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Позняков Самуил Тимофеев

Мать: Познякова Анна Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.09.1783 ст.

Дочь: Познякова Надежда Афиногенова

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Позняков Сергей Афиногенов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Познякова Авдотья Афиногенова

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
12.01.1802 ст.

Жена: Познякова Анна Аникеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Познякова Агафия Афиногенова

Мать ребёнка: Познякова Анна Аникеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1832
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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