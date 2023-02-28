Позняков Афиноген Самуилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Позняков Самуил Тимофеев
Мать: Познякова Анна Петрова
Рождение ребёнка
17.09.1783 ст.
Дочь: Познякова Надежда Афиногенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Позняков Сергей Афиногенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Познякова Авдотья Афиногенова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
12.01.1802 ст.
Жена: Познякова Анна Аникеева
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Познякова Агафия Афиногенова
Мать ребёнка: Познякова Анна Аникеева
Смерть
1832