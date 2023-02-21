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Познякова Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Между 1763 и 1774

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Позняков Ларион Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1753

Муж: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Позняков Герасим Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Позняков Афиноген Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Познякова Мелания Самуилова

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Познякова Матрена Самуилова

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Познякова Прасковья Самуилова

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Познякова Мария Самуилова

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1763 и 1774
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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