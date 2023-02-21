Познякова Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиМежду 1763 и 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Бракосочетание
До 1753
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Позняков Герасим Самуилов
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Позняков Афиноген Самуилов
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Познякова Мелания Самуилова
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Познякова Матрена Самуилова
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Познякова Прасковья Самуилова
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Познякова Мария Самуилова
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Смерть
Между 1763 и 1774