Фазлыева Хасбиямал (Хубжамал) Фазыловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазлыева Хасбиямал (Хубжамал) Фазыловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1897

Дата смерти

07.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1897

Отец: Фазыл

Мать: Фазлыева Ляйлибедер

Бракосочетание
01.10.1915

Муж: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Второй брак
Рождение ребёнка
1916

Сын: Зарипов Мунир Гиляжевич

Отец ребёнка: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Рождение ребёнка
01.09.1923

Дочь: Зарипова Хажар Гиляжевна

Отец ребёнка: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1930

Дочь: Аюпова Лидия Гиляжевна

Отец ребёнка: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1940

Дочь: Баймуратова Лена Гиляжевна

Отец ребёнка: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиннуров Минлеахмет Зиннурович

вторая жена (был женат на старшей сестре Хасбиямал, после ее смерти женился на Хасбиямал)
Смерть
07.02.1970
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