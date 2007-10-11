Зарипова Хажар Гиляжевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1923
Дата смерти11.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ханова Лира Рахматулловна
Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович
Рождение ребёнка
24.05.1949
Сын: Валиуллин Алмаз Рахматуллович
Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович
Рождение ребёнка
16.09.1951
Дочь: Махмутова Алсу Рахматулловна
Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович
Рождение ребёнка
?.09.1954
Сын: Валиуллин Нияз Рахматуллович
Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Калимуллина Ирина Рахматуловна
Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2007