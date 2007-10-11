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Зарипова Хажар Гиляжевна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1923

Дата смерти

11.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923

Отец: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Мать: Фазлыева Хасбиямал (Хубжамал) Фазыловна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ханова Лира Рахматулловна

Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович

Рождение ребёнка
24.05.1949

Сын: Валиуллин Алмаз Рахматуллович

Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович

Рождение ребёнка
16.09.1951

Дочь: Махмутова Алсу Рахматулловна

Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович

Рождение ребёнка
?.09.1954

Сын: Валиуллин Нияз Рахматуллович

Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Калимуллина Ирина Рахматуловна

Отец ребёнка: Валиуллин Рахматулла Галиуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Рахматулла Галиуллович

Смерть
11.10.2007
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