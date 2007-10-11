Валиуллин Рахматулла Галиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Рахматулла Галиуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1920

Дата смерти

27.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ханова Лира Рахматулловна

Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна

Рождение ребёнка
24.05.1949

Сын: Валиуллин Алмаз Рахматуллович

Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна

Рождение ребёнка
16.09.1951

Дочь: Махмутова Алсу Рахматулловна

Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна

Рождение ребёнка
?.09.1954

Сын: Валиуллин Нияз Рахматуллович

Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Калимуллина Ирина Рахматуловна

Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарипова Хажар Гиляжевна

Смерть
27.10.1981
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