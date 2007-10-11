Валиуллин Рахматулла Галиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1920
Дата смерти27.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ханова Лира Рахматулловна
Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна
Рождение ребёнка
24.05.1949
Сын: Валиуллин Алмаз Рахматуллович
Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна
Рождение ребёнка
16.09.1951
Дочь: Махмутова Алсу Рахматулловна
Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна
Рождение ребёнка
?.09.1954
Сын: Валиуллин Нияз Рахматуллович
Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Калимуллина Ирина Рахматуловна
Мать ребёнка: Зарипова Хажар Гиляжевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарипова Хажар Гиляжевна
Смерть
27.10.1981