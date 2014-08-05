Махмутова (Валиуллина) Алсу Рахматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова (Валиуллина) Алсу Рахматулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1951

Дата смерти

05.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951

Отец: Валиуллин Рахматулла Галиуллович

Мать: Зарипова Хажар Гиляжевна

Рождение ребёнка
12.04.1973

Дочь: Галлямова Зульфия Габдулхаевна

Отец ребёнка: Махмутов Габдулхай Шарипьянович

Рождение ребёнка
20.05.1975

Дочь: Махмутова Галия Габдулхаевна

Отец ребёнка: Махмутов Габдулхай Шарипьянович

Рождение ребёнка
20.12.1980

Дочь: Коломиец Нурия Габдулхаевна

Отец ребёнка: Махмутов Габдулхай Шарипьянович

Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутов Габдулхай Шарипьянович

Смерть
05.08.2014
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