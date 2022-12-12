Аюпова (Зарипова) Лидия Гиляжевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1930
Дата смерти21.11.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1930
Рождение ребёнка
25.10.1952
Сын: Фаттахов Булат Миннигалимович
Отец ребёнка: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Новая Михайловка, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1954
Дочь: Кликич Лилия Миннигалимовна
Отец ребёнка: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
На самом деле родилась в селе Лаклы. Зарегистрировали в селе Учалы
Рождение ребёнка
20.02.1957
Дочь: Искужина Чулпан Миннигалимовна
Отец ребёнка: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Рождение ребёнка
23.03.1965
Дочь: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна
Отец ребёнка: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1993