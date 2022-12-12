Аюпова (Зарипова) Лидия Гиляжевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова (Зарипова) Лидия Гиляжевна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.07.1930

Дата смерти

21.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1930

Отец: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович

Мать: Фазлыева Хасбиямал (Хубжамал) Фазыловна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Фаттахов Булат Миннигалимович

Отец ребёнка: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Новая Михайловка, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1954

Дочь: Кликич Лилия Миннигалимовна

Отец ребёнка: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
На самом деле родилась в селе Лаклы. Зарегистрировали в селе Учалы
Рождение ребёнка
20.02.1957

Дочь: Искужина Чулпан Миннигалимовна

Отец ребёнка: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1965

Дочь: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна

Отец ребёнка: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюпов Шавкат Галимьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Смерть
21.11.1993
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